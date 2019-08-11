В Иерусалиме произошли столкновения между мусульманами и полицией. Сегодня празднуют Курбан-байрам

По данным издания, полицейские были вынуждены вмешаться после того, как мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию святыни. Для того, чтобы рассеять толпу, они применяли светошумовые гранаты.

В результате беспорядков пострадавшие есть как среди мусульман, так и среди иудеев.

The Jerusalem Post поясняет, что в дни исламских праздников Храмовая гора обычно закрыта для посетителей, не исповедующих ислам. Но в этом году 'Ид аль-адха совпал с Девятым ава, национальным днем траура еврейского народа - днем, когда были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы.

В результат некоторые иудейские организации обратились к властям обеспечить им доступ на Храмовую гору. Однако полиция в целях безопасности запретила иудеям вход в святыню, где собрались более 80 тыс. мусульман, отмечающих 'Ид аль-адха.

Тем временем среди палестинцев ходили слухи о намерении израильских поселенцев взять штурмом мечеть Аль-Акса. Мусульман, собравшихся на Храмовой горе, призывали не расходиться и не позволить иудеям войти на ее территорию. Затем произошли столкновения между мусульманами и иудеями, пришедшими ко входу на Храмовую гору, а затем в беспорядки вмешалась полиция.