В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу: пострадали 15 военных

Наезд машины произошел возле вокзала. В результате случившегося были срочно госпитализированы 15 человек. Медики уточнили, что они находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители расценивают произошедшее как террористический акт.

В настоящее время найден автомобиль подозреваемого.