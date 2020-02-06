06.02.2020, 08:47
В Иерусалиме автомобиль въехал в толпу: пострадали 15 военных
Автомобиль наехал на военнослужащих в центре Иерусалима, пишет Jerusalem Post со ссылкой на пресс-секретаря израильской полиции.
Автомобиль наехал на военнослужащих в центре Иерусалима, пишет Jerusalem Post со ссылкой на пресс-секретаря израильской полиции.
Наезд машины произошел возле вокзала. В результате случившегося были срочно госпитализированы 15 человек. Медики уточнили, что они находятся в тяжелом состоянии.
Правоохранители расценивают произошедшее как террористический акт.
В настоящее время найден автомобиль подозреваемого.
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