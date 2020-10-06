В ходе столкновений в Киргизии пострадали 590 человек. Один погиб

"По данным на 8.00 (5.00 эст) после беспорядков по линии скорой помощи и самообращением за медицинской помощью обратились 590 человек", — заявил представитель минздрава.

По его словам, 439 человек после оказания первой помощи были направлены на амбулаторное лечение, 150 — госпитализированы. "Из них 13 пострадавших находятся в реанимации. Также один пострадавший скончался", — уточнили в ведомстве.

В понедельник в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрались около 2 тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в парламент республики. Они требовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование по выборам в законодательное собрание республики. Вечером в понедельник при попытке разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками. Ночью с понедельника на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находится парламент и администрация президента Киргизии. Потом двинулись в сторону здания Госкомитета нацбезопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева.

Выборы в парламент Киргизии прошли 4 октября. Явка составила 56,5%. Согласно предварительным итогам голосования, в парламент проходят четыре партии: "Биримдик" ("Единство", проправительственная партия) с 24,52% голосов, "Мекеним Кыргызстан" ("Родной Кыргызстан", проправительственная партия) с 23,89%, "Кыргызстан"(центристская партия) с 8,73% и "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан", центристская партия) с 7,11%. Остальные партии не преодолели пороговый барьер в 7%.