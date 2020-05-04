В ходе конференции под эгидой Еврокомиссии за день собрано 7,4 млрд евро на борьбу с пандемией

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал достигнутый результат мощным проявлением "глобальной солидарности".

Целый ряд европейских государств, включая ФРГ (525 млн евро), Францию (500 млн евро) и Великобританию (442 млн евро), а также Канада (780 млн евро) и Еврокомиссия (1 млрд евро) взяли на себя наибольшие обязательства. Всего же о своем вкладе объявили порядка 40 стран.

США официально представлены не были

В то же время США на конференции официально представлены не были, что, по данным информагентств, повышает вероятность конкуренции в вопросе разработки вакцины. Тем не менее в онлайн-форуме принял участие ряд американских филантропов, а также певица Мадонна, которая пообещала перечислить на цели Global Response порядка 1 млрд долларов (917 млн евро). От последствий заболевания COVID-19 у исполнительницы умерли кузина и два близких друга.

Совсем немного не хватило до цели

Участникам мероприятия совсем немного не хватило до заявленных ранее амбициозных 7,5 млрд евро. В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш оценил итоговую сумму, необходимую для борьбы с пандемией в 38 млрд евро.

Организаторами конференции выступили Великобритания, Германия, Италия, Канада, Норвегия, Саудовская Аравия, Франция и Япония. Партнерами мероприятия стали восемь структур, среди которых ВОЗ, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации.

На 4 мая, по данным международной группы волонтеров Worldometer, по всему миру зарегистрировано 3 614 702 случая инфицирования коронавирусом. Свыше 250 220 пациентов скончались от вызываемого им легочного заболевания. С начала пандемии более 1,1 млн человек выздоровели.