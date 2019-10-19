В ходе акций протеста в Каталонии пострадали порядка 90 человек

По ее информации, большинство пострадавших — 60 человек — получили травмы в Барселоне, передает ТАСС.

В Каталонии в пятницу началась всеобщая забастовка. В разных городах региона проходят многочисленные митинги, однако крупнейшие манифестации состоялись в столице автономии. Акция у управления полиции в центре Барселоны переросла в столкновения между полицейскими и манифестантами. Правоохранительные органы применили слезоточивый газ, кроме того, впервые во время митингов были задействованы водометы.

По предварительным данным, в Барселоне задержаны не менее 31 человека. Сейчас участники протеста жгут мусор и сооружают баррикады.

С понедельника в Каталонии проходят демонстрации, которые заканчиваются беспорядками. Митинги начались после того, как Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, к тюремному заключению на срок до 13 лет.