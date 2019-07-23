23.07.2019, 17:09

В Хельсинки произошла стрельба

дополнено в 17:41
rus.delfi.ee
EST
В Хельсинки произошла стрельба
Foto: Eero Vabamägi

Как сообщила сегодня вечером полиция Хельсинки, на улице Хиеталахденкату произошла стрельба. Полиция находится на месте происшествия.

Более подробной информации пока нет.

Как пишет yle, в центре Хельсинки, на улице Хиеталахденкату произошел инцидент со стрельбой. Очевидец рассказал новостному агентству STT, что видел, как парамедики оказывали помощь лежащему на дороге человека, а находившийся рядом другой человек держался за бок.

Другой очевидец, ехавший в момент происшествия на трамвае, рассказал, что вагон стоял на месте примерно десять минут. Собравшиеся на остановке люди говорили, что слышали звуки выстрелов.

Полиция подтвердила проведение операции и то, что ранены двое, однако пока не стала раскрывать подробностей.

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