В Хельсинки мужчина нанес ножевые ранения двум взрослым и ребенку

Полиция Хельсинки сообщила в Твиттере, что в столичном районе Хаага мужчина нанес ножевые ранения двум взрослым и одному ребенку. На месте нападения присутствовало также двое других детей.

Все жертвы доставлены в больницу. О их состоянии пока нет точной информации.

Стражам порядка известна личность нападавшего, однако его пока не удалось задержать.

Согласно полиции, угрозы гражданским лицам нет. Новостная служба Yle пока не сумела связать с представителями столичной полиции.

Первым о происшествии рассказало издание Ilta-Sanomat. По его информации, нападение произошло на улице Сантавуорентие в помещениях, принадлежащих службе защиты детей. Нападавший, согласно данным IS, — это мужчина 1985 года рождения, а жертвами стали его бывшая супруга, их общие дети и новый бойфренд супруги.