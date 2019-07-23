23.07.2019, 14:42

В Хабаровском крае из-за пожара в палаточном лагере погибли четверо детей. Полиция проводит задержания


Lenta.ru
EST
Khabarovsk
KhabarovskFoto: sputnik

Следователи задержали двух человек по уголовному делу о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае, где погибли четверо детей, сообщает ”Лента.ру”.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (”Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей”), задержаны директор коммерческой организации, которой принадлежит лагерь ”Холдоми” — учредитель и директор ”Экстрим Сервис” Виталий Бурлаков и директор этого лагеря Максим Кузнецов.

Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса ”Холдоми” в Хабаровском крае произошел ночью 22 июля. В нем находились 189 человек. К приезду пожарных сгорели 20 из 26 палаток. Погибли четыре ребенка.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: