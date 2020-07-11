В Хабаровске прошел многотысячный стихийный митинг в поддержку Фургала

На улицы, по подсчетам различных источников, вышли от пяти до 35 тысяч человек, пишет сайт, отмечая, что это самый массовый митинг в истории Хабаровска.

Толпа несколько раз перекрывала улицу Ленина и устроила акцию протеста возле здания краевого правительства. Митингующие скандировали «Наш выбор, наш Фургал!» и «Это наш край!» Отмечается, что полицейские не вмешивались в происходящее.

К митингующим вышла пресс-секретарь Фургала Надежда Томченко. Она поблагодарила собравшихся на площади Ленина и призвала их расходиться. Также к людям обратился первый заместитель председателя краевого правительства Владимир Хлапов, который заявил, что «все нужно делать в рамках закона», и добавил, что властям небезразлична судьба губернатора.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали 10 июля по обвинению в покушении на убийство и заказе убийств двух бизнесменов, он был задержан 9 июля сотрудниками ФСБ и Следственного комитета. Политик отказался признать вину.