В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке

В грузинском городе Зугдиди вооруженный мужчина захватил заложников в филиале ”Банка Грузии”. По данным ”Первого канала” грузинского телевидения, у преступника есть автомат и граната.

Телеканал ”Рустави 2” сообщает, что всего в банке находятся около 30 заложников. По имеющейся информации все они живы, но одной из женщин стало плохо.

Пока нет информации о том, какие требования выдвигает захвативший заложников. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бойцы спецназа.

По данным издания ”Грузия Онлайн” преступников может быть двое. Помешать им скрыться с места происшествия до приезда полиции помешал сотрудник банка, успевший нажать на кнопку тревоги.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что лично следит за происходящим в Зугдиди. Он заверил, что правоохранительные органы сделают все для того, чтобы никто из заложников не пострадал.

Одновременно он ответил критикам, которые заявили о росте преступности за время работы нынешнего правительства. По словам Гахария, тяжких преступлений (убийств, краж со взломом) за последние 10 лет больше не стало.