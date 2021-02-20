В Грузии приговорили россиянина по делу журналиста, обматерившего Путина

Как говорится в сообщении прокуратуры Грузии, Гуциев признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Грузии с фальшивым паспортом, использовании поддельных документов, преследовании и незаконной добыче личной информации.

Согласно сообщению, суд полностью принял представленные стороной обвинения доказательства.

В ходе судебного процесса подтвердилось, что российский гражданин в период со 2 октября 2016 года до 11 марта 2020 года с поддельным паспортом, выданным на имя Васамбека Бокова, пересек границу Грузии и пользовался в стране поддельными документами.

В период с 11 февраля до 13 июня прошлого года он систематически следил за журналистом Габуния и собирал о нем личную информацию, следует из сообщения прокуратуры.

Гуциев был задержан в 13 июня прошлого года. Служба госбезопасности Грузии (СГБ), которая тогда называла его Васамбеком Боковым, заявила, что он был задержан по обвинению в использовании, приобретении и хранении поддельных документов.

При этом ведомство заявило, что он задержан в рамках расследования по факту подготовки заказного убийства, которое ведет контртеррористический центр СГБ на основании полученной ими оперативной информации.

Заявлению ведомства предшествовала распространенная грузинскими СМИ версия о том, что задержание связано с запланированным убийством телеведущего.

Гендиректор оппозиционного телеканала "Мтавари Архи" Ника Гварамия, ссылаясь на свои источники, связал задержание с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и выступлением Габунии в эфире "Рустави 2". Летом 2019 года телеведущий в эфире этого канала использовал русский мат и упомянул мать Путина.

Позднее Гварамия заявлял о причастности к этому Кремля и утверждал, что у СГБ есть доказательства, но там якобы не знают, что с этим делать.

Кадыров отверг версию о том, что покушение на журналиста готовилось по его заказу, заявив при этом, что, если кто-то действует по его поручению, он его выполнит до конца.

Габуния был признан пострадавшим в ноябре прошлого года. Тележурналист также придерживался версии о причастности Кремля.