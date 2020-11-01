В Грузии подвели итоги первого тура выборов в парламент

Между тем сторонники оппозиционных партий, не согласных с итогами голосования, начали акцию протеста перед зданием парламента на проспекте Руставели в Тбилиси.

"Нам просто плюнули в душу. Режим Иванишвили должен быть прекращен. Выборы не были действительными, мы еще раз заявляем, что не признаем итоги этих выборов и требуем проведения новых парламентских выборов, досрочных выборов", — заявил один из активистов. Как передало издание "Кавказский узел", сторонники оппозиции прорвали полицейское оцепление у резиденции председателя ГМДГ Бидзины Иванишвили и призвали его отреагировать на их требования.

ЕС: Основные свободы были соблюдены

Между тем в ЕС уже заявили, что, по мнению Брюсселя, основные свободы на выборах были соблюдены. "Согласно совместному заявлению с учетом предварительных выводов и заключений международных наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Совета Европы и НАТО, выборы прошли в конкурентной борьбе и в целом основные свободы были соблюдены", — уверены в Европейской службе внешних связей (EEAS).

Посольство США в Грузии разделяет оценку БДИПЧ ОБСЕ

Посольство США в Грузии также сообщило, что разделяет первичную оценку БДИПЧ ОБСЕ, что "парламентские выборы в Грузии были проведены в конкурентной среде и при защите основных свобод", несмотря на наличие "широко распространенных утверждений о давлении на избирателей", а также о размытости границы "между правящей партией и государством" в некоторых аспектах избирательного процесса.

В Вашингтоне в этой связи предложили всем сторонам учесть все недостатки, прибегнув ко второму туру, а также проведя работу в послевыборный период.

Выборы по новым правилам

Ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, с 2004 по 2015 годы являвшийся лидером ЕНД, назвал итоги парламентских выборов триумфом грузинских оппозиционных сил. Он счел первоочередной задачей формирование правительства национального единства с другими оппозиционными партиями. Саакашвили добавил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве.