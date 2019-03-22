В Греции в российское консульство бросили ручную гранату

В здание российского консульства в Греции бросили ручную гранату, сообщается, что строению нанесен небольшой ущерб, люди не пострадали.
Власти страны предполагают, что нападавшие принадлежат к ультралевой группировке, сообщает euronews.
Дипмиссия находится в Халандрионе, пригороде на севере Афин. Полиция направила к диппредставительству России бригаду саперов.
Здание консульства было оцеплено, как и прилегающие к нему улицы. Инцидент расследует антитеррористическое подразделение полиции Греции.
Пока ответственность за нападение на здание консульства никто не взял.