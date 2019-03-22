22.03.2019, 14:20

В Греции в российское консульство бросили ручную гранату

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rus.delfi.ee
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В Греции в российское консульство бросили ручную гранату
Reuters

В здание российского консульства в Греции бросили ручную гранату, сообщается, что строению нанесен небольшой ущерб, люди не пострадали.

Власти страны предполагают, что нападавшие принадлежат к ультралевой группировке, сообщает euronews.

Дипмиссия находится в Халандрионе, пригороде на севере Афин. Полиция направила к диппредставительству России бригаду саперов.

Здание консульства было оцеплено, как и прилегающие к нему улицы. Инцидент расследует антитеррористическое подразделение полиции Греции.

Пока ответственность за нападение на здание консульства никто не взял.

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