19.07.2019, 15:06
В Греции произошло сильное землетрясение: люди покидают здания и выбегают на улицы
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 11.13 по времени UTC, сообщает РИА-Новости.
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