В Греции произошло сильное землетрясение: люди покидают здания и выбегают на улицы

РИА "Новости" EST 2

Foto: Louisa Gouliamaki, AFP

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 11.13 по времени UTC, сообщает РИА-Новости.