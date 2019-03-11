В Госдуме сравнили Трампа с Гитлером

Отмечается, что Шаманов некоторые примеры сходства политики Трампа и Гитлера. Во-первых, по его словам, в настоящее время обстановка в мире сопоставима с 1935 годом.

”Через два года после прихода к власти Гитлера страна стала создавать условия для того, чтобы совершить агрессию, и в 39-м году началась Вторая мировая война”, — добавил Шаманов.

Также он подчеркнул, что ”сопоставимость” Гитлера с Трампом появилась из-за снижения порога применения военной силы. Также Шаманов заявил, что почти не осталось грани между войной и миром, а ”заокеанские партнеры” только и делают, что стремятся показать свою силу.