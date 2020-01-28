В Гонконге объявили о создании вакцины против коронавируса
Гонконгские ученые заявили, что разработали убивающую новый тип коронавируса вакцину. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Гонконгские ученые заявили, что разработали убивающую новый тип коронавируса вакцину. Об этом сообщает газета South China Morning Post.
Однако исследовательская группа из Гонконга подчеркнула, что необходимо провести еще ряд исследований и испытаний на животных.
Профессор Юэн Квок-Юнг уточнил, что процесс испытания вакцины на животных может занять месяцы, а на людях — по меньшей мере год.
Как рассказало издание, ученые усовершенствовали вакцину от обычного гриппа, добавив туда часть поверхностного антигена коронавируса.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.
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