В Гонконге объявили о создании вакцины против коронавируса

Однако исследовательская группа из Гонконга подчеркнула, что необходимо провести еще ряд исследований и испытаний на животных.

Профессор Юэн Квок-Юнг уточнил, что процесс испытания вакцины на животных может занять месяцы, а на людях — по меньшей мере год.

Как рассказало издание, ученые усовершенствовали вакцину от обычного гриппа, добавив туда часть поверхностного антигена коронавируса.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным в Китае заражены больше 4,5 тысяч человек. Больше 100 человек скончались.