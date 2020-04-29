В Гонконге изобрели защиту от коронавируса на три месяца
Ученые из Гонконгского университета науки и технологии разработали средство дезинфекции, которое способно в течение 90 дней защищать поверхность от бактерий и коронавирусов, пишет АБН.
Ученые из Гонконгского университета науки и технологии разработали средство дезинфекции, которое способно в течение 90 дней защищать поверхность от бактерий и коронавирусов, пишет АБН.
Создание защитного средства заняло почти 10 лет, оно получило название MAP-1. По данным издания AsiaOne, им можно обрабатывтаь любые поверхности, с которыми люди часто контактируют.
После первого применения на поверхности образуется покрытие из миллионов нанокапсул, которые создают защитный слой и препятствуют распостранению вирусов и бактерий.
Создатели MAP-1 утверждают, что средство остается эффективными при уничтожении бактерий и вирусов даже после высыхания.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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