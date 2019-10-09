В германском Галле неизвестные открыли стрельбу, есть жертвы

Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении.

По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция ведет поиски злоумышленников.