22.03.2020, 19:33

В Германии запретили собираться больше, чем по двое

 (2)
EST
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела МеркельFoto: Arno Mikkor

Правительство Германии ужесточило меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции в стране, цитирует AFP канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

В частности, гражданам запрещено собираться группами больше двух человек. Исключение будет сделано только для членов одной семьи и людей, живущих единым домашним хозяйством.

Власти рекомендуют до минимума свести личные контакты и держаться на расстоянии друг от друга в общественных местах. Запрет вводится на две ближайшие недели. Контролировать его исполнение будет полиция.

Также принято решение о временном закрытии ресторанов и парикмахерских.

Читайте также:

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: