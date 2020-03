В Германии запретили собираться больше, чем по двое

В частности, гражданам запрещено собираться группами больше двух человек. Исключение будет сделано только для членов одной семьи и людей, живущих единым домашним хозяйством.

Власти рекомендуют до минимума свести личные контакты и держаться на расстоянии друг от друга в общественных местах. Запрет вводится на две ближайшие недели. Контролировать его исполнение будет полиция.

Также принято решение о временном закрытии ресторанов и парикмахерских.

#BREAKING Germany bans gatherings of more than two to control virus spread: Merkel pic.twitter.com/gghI1tMYNF