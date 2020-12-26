В Германии сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получила 101-летняя женщина

В немецком городе Хальберштадт (земля Саксония-Анхальт) в субботу, 26 декабря, сделана первая в Германии прививка от коронавируса. Об этом сообщило агентство dpa. Вакцину получила 101-летняя жительница дома престарелых Эдит Квойцалла (Edith Kwoizalla).

По свидетельству очевидцев, женщина перенесла процедуру спокойно и при этом даже улыбалась. Администратор дома престарелых Тобиас Крюгер (Tobias Krüger) рассказал, что ранее власти округа поинтересовались у него, готово ли учреждение к вакцинации. "Каждый день ожидания — это еще один день промедления", отметил он.

По данным dpa, прививки были сделаны в общей сложности 40 обитателям этого дома престарелых и десяти его сотрудникам.

Официально прививочная кампания в Германии стартует 27 декабря.

Первыми привьют лиц старше 80 лет

В субботу, 26 декабря, в центрах вакцинации по всей Германии и среди мобильных команд, сформированных для этих целей, были распределены несколько десятков тысяч доз препарата. Первыми должны быть привиты лица старше 80 лет, медицинский персонал больниц и ухаживающие за престарелыми.

Глава Еврокомиссии: вакцина доставлена во все страны ЕС

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 декабря (Ursula von der Leyen) сообщила, что вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 доставлена во все страны ЕС. По мнению фон дер Ляйен, прививочная кампания — это "трогательный момент единения" европейского сообщества, а также — "устойчивый выход из пандемии".

Вакцина BioNTech и Pfizer прошла сертификацию

До этого, 21 декабря, Еврокомиссия окончательно одобрила для применения вакцину от коронавируса BNT162b2, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Препарат прошел сертификацию, после того как Европейское агентство лекарственных средств (EMA) допустило BNT162b2 к использованию.

По результатам исследований, эффективность вакцины достигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет — более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых — люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено. В испытаниях вакцины, снижающей до минимального риск тяжелого течения вирусной пневмонии, участвовали 43,5 тысячи человек, около половины из них получили плацебо.