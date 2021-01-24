В Германии призвали к мораторию на "Северный поток — 2"

Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал объявить мораторий на достройку нового газопровода из России в Германию "Северный поток-2". "Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как Северный поток — 2". Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий", — сказал он в интервью изданию Der Spiegel, обнародованном в пятницу, 23 января.

По словам Линднера, продолжение строительства газопровода должно быть тесно увязано с интересами партнеров в Евросоюзе и в Украине. В этой связи германский политик указал на возможность создания механизма безопасности. "Если Москва перекроет Украине газовый кран, то это должно автоматически иметь последствия для поставок газа по "Северному потоку — 2". Это исключит попытки одностороннего шантажа со стороны Москвы, в то же время мы сохраним важное сотрудничество в сфере энергетики", — пояснил лидер СвДП.

Газопровод "Северный поток — 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить лишь несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии. США с помощью санкций хотят сорвать достройку газопровода. Против этого проекта протестуют и некоторые страны Восточной Европы. Они заявляют, что "Северный поток — 2" лишь усилит зависимость Европы от газовых поставок из России. В то же время защитники нового газопровода обвиняют США в том, что они стремятся потопить "Северный поток-2" просто потому, что хотят нарастить продажи собственного сжиженного газа.