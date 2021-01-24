В Германии призвали к мораторию на "Северный поток — 2"

С призывом объявить мораторий выступил председатель Свободной демократической партии Кристиан Линднер. Он считает, что с Россией нельзя вести дела, как обычно, пока там попираются основные права человека, пишет DW.
Председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) призвал объявить мораторий на достройку нового газопровода из России в Германию "Северный поток-2". "Пока в России нарушаются основные человеческие и гражданские права, мы не можем вести с ней дела, как обычно. Это касается и таких инфраструктурных проектов, как Северный поток — 2". Сейчас нужно не принципиально отказываться от этого проекта, а объявить мораторий", — сказал он в интервью изданию Der Spiegel, обнародованном в пятницу, 23 января.
По словам Линднера, продолжение строительства газопровода должно быть тесно увязано с интересами партнеров в Евросоюзе и в Украине. В этой связи германский политик указал на возможность создания механизма безопасности. "Если Москва перекроет Украине газовый кран, то это должно автоматически иметь последствия для поставок газа по "Северному потоку — 2". Это исключит попытки одностороннего шантажа со стороны Москвы, в то же время мы сохраним важное сотрудничество в сфере энергетики", — пояснил лидер СвДП.
Газопровод "Северный поток — 2" достроен уже более чем на 90 процентов. Осталось проложить лишь несколько десятков километров труб в водах Дании и Германии. США с помощью санкций хотят сорвать достройку газопровода. Против этого проекта протестуют и некоторые страны Восточной Европы. Они заявляют, что "Северный поток — 2" лишь усилит зависимость Европы от газовых поставок из России. В то же время защитники нового газопровода обвиняют США в том, что они стремятся потопить "Северный поток-2" просто потому, что хотят нарастить продажи собственного сжиженного газа.
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