В Германии предотвращено нападение с ножом в школе

Согласно сообщению, накануне вечером сотрудники правоохранительных органов узнали, что о запланированном нападении было объявлено в одном из интернет-чатов. Автор поста написал, что собирается 3 апреля убить в несколько человек.

В результате проверки учащихся при входе в заведение в начале учебного дня полицейские обнаружили у 17-летнего гражданина Германии ножи, его задержали. В ходе первых следственных мероприятий подозрение в отношении школьника конкретизировалось, отмечает полиция. Продолжается выяснение подоплеки инцидента.