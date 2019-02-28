В Германии осужден племянник Дмитрия Киселева

Уголовный кодекс ФРГ предусматривает в подобных случаях тюремное заключение от 6 месяцев до 10 лет. Однако стороны процесса предварительно заключили сделку о том, что срок наказания в отношении Сергея Киселева будет определяться в пределах двух — двух с половиной лет, сообщили DW в суде. Основанием для такого соглашения стало признание обвиняемым факта выезда в зону конфликта на востоке Украины.

При этом в суде обвиняемый отрицал свое участие в обучении ведения боевых действий. Суду было, однако, достаточно установить цель, с какой в зону конфликта отправился племянник Киселева: участие в боевых действиях. Суд учел, что ранее 48-летний выходец из России, имеющий сегодня паспорт ФРГ, не был судим.

Приговор пока не вступил в силу, у защиты остается право на обжалование приговора. На момент публикации статьи DW не удалось оперативно выяснить, будет ли обвиняемый оспаривать решение суда.