09.10.2019, 14:25

В Германии неизвестные устроили стрельбу около синагоги, погибли два человека

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дополнено в16:02
Deutsche Welle
EST 13
В Германии неизвестные устроили стрельбу около синагоги, погибли два человека
Foto: AFP, SEBASTIAN WILLNOW

В немецком городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт неизвестные открыли стрельбу. В результате в среду, 9 октября, погибли несколько человек, пишут местные СМИ, в том числе Mitteldeutsche Zeitung. Инцидент произошел рядом с еврейским кладбищем и синагогой. По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища.

Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении.

По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция ведет поиски злоумышленников.

Кроме того, очевидцы заявляют о нападении на кебабную. Вооруженный мужчина в камуфляжной одежде и шлеме приблизился к заведению и бросил в него предмет, похожий на гранату, а затем не менее одного раза выстрелил, сообщил телеканалу N-tv находившийся на месте происшествия собеседник в Халле.

Двое погибших, один задержанный

Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении. Полиция также призвала жителей города не выходить на улицу, сославшись на идущую в настоящее время спецоперацию. Центральный вокзал Галле закрыт в связи с следственными мероприятиями.

Позже полиция заявила о задержании одного человека. Вместе с тем опасность пока сохраняется, правоохранительные органы работают над стабилизацией ситуации.

Короткое время спустя была открыта стрельба в Ландсберге, расположенном в 15 километрах к востоку от Галле, сообщает dpa со ссылкой на представителя местной полиции.

О мотивах и возможной антисемитской подоплеке пока неизвестно

Пока ничего не известно о мотивах преступников, о возможной антисемитской подоплеке также не сообщается. 9 октября евреи всего мира отмечают важнейший праздник иудаизма Йом-Кипур.

Бургомистр Галле Бернд Виганд (Bernd Wiegand) заявил созвал заседание кризисного штаба по чрезвычайным ситуациям.

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