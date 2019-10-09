В Германии неизвестные устроили стрельбу около синагоги, погибли два человека

Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении.

По данным газеты Bild, один из преступников стрелял из автомата, а также бросил ручную гранату в сторону еврейского кладбища. Полиция ведет поиски злоумышленников.

Кроме того, очевидцы заявляют о нападении на кебабную. Вооруженный мужчина в камуфляжной одежде и шлеме приблизился к заведению и бросил в него предмет, похожий на гранату, а затем не менее одного раза выстрелил, сообщил телеканалу N-tv находившийся на месте происшествия собеседник в Халле.

Двое погибших, один задержанный

Полиция сообщила о двух жертвах, указав, что речь идет о первой имеющейся информации. Предполагаемые преступники скрылись на автомобиле, указывается далее в сообщении. Полиция также призвала жителей города не выходить на улицу, сославшись на идущую в настоящее время спецоперацию. Центральный вокзал Галле закрыт в связи с следственными мероприятиями.

Позже полиция заявила о задержании одного человека. Вместе с тем опасность пока сохраняется, правоохранительные органы работают над стабилизацией ситуации.

Короткое время спустя была открыта стрельба в Ландсберге, расположенном в 15 километрах к востоку от Галле, сообщает dpa со ссылкой на представителя местной полиции.

О мотивах и возможной антисемитской подоплеке пока неизвестно