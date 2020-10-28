В Германии на месяц вводят мягкий локдаун

Необходимость вводимых мер канцлер Меркель, выступая на пресс-конференции в Берлине, мотивировала тем, что в последние 10 дней удвоилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии немецких клиник, за 9 дней удвоилось число пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

Чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения в обозримом будущем, необходимо действовать без промедления, сказала Меркель. По ее словам, один из главных инструментов борьбы с пандемией — отслеживание контактов лиц, заразившихся коронавирусом. Однако в настоящее время органы здравоохранения не в состоянии отслеживать около 75 процентов таких контактов.

Максимальное ограничение социальных контактов

Гражданам предписывается ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума". Встречи в общественном пространстве разрешены представителям не более двух домохозяйств — не более 10 человек. Любые встречи и праздники на улице, в квартирах и других частных помещениях с участием более двух домохозяйств "с учетом серьезной ситуации в стране неприемлемы", говорится в документе. Соблюдение правил является обязательным, нарушения буду наказываться.

Власти призывают граждан в ближайший месяц отказаться от частных поездок и посещения родственников. Гостиницы в ФРГ могут принимать посетителей, приехавших по уважительной причине и с нетуристическими целями.

Что закроется, а что продолжит работать

Все предприятия досуга закрываются. Речь идет о театрах, кино, концертных залах, выставочных комплексах, игровых салонах, казино, парках развлечений, публичных домах, фитнес-клубах и непрофессиональных спортклубах, плавательных бассейнах. При этом на индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе ограничения не распространяются.

Кроме того, закроются также предприятия сферы обслуживания, такие как косметические, татуировочные и массажные салоны. В ноябре также будут закрыты рестораны и кафе за исключением тех, которые продают еду на вынос.

Продолжат работать физиотерапевтические кабинеты и парикмахерские. Это касается также и предприятий оптовой и розничной торговли. Новое правило: в магазинах ограничивается одновременное число посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров торговой площади. Школы и детские сады продолжат работать в обычном режиме.