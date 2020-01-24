В Германии мужчина застрелил своих родителей и еще четырех человек

Стрелок задержан, других подозреваемых нет, сообщает Focus.

Позже, как сообщает Газета.ру, стало известно, что стрельбу в немецком Рот-ам-Зе устроил 26-летний гражданин Германии. Жертвами действий злоумышленника стали, в том числе его мать и отец. Об этом представитель полиции Аалена сообщил телеканалу n-tv.

Он рассказал, что в кафе на Банхофштрассе общины Рот-ам-Зе, где произошел инцидент, мертвыми были найдены три мужчины 26, 65 и 69 лет, а также три женщины 36, 56 и 62 лет.

”Было также двое пострадавших, которые получили медицинскую помощь”, — сообщил страж порядка.

По его словам, жизнь еще одного пострадавшего находится под угрозой.

Согласно версии правоохранительных органов, трагедия связана с семейными отношениями.