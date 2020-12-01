01.12.2020, 15:54

В Германии машина въехала в пешеходную зону и насмерть сбила двух человек


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В Германии машина въехала в пешеходную зону и насмерть сбила двух человек
Foto: John MacDougall, AFP

Несколько человек получили ранения после того, как их сбил въехавший в пешеходную зону в германском городе Трир автомобиль, сообщает местная полиция.

Радио SWR со ссылкой на мэра Трира Вольфрама Лейбе сообщило, что, как минимум, двое пострадавших скончались, около десяти получили ранения, а водитель был задержан. Позднее информацию о гибели двух человек и задержании водителя подтвердила полиция.

Власти Трира и местная полиция посоветовали избегать места ЧП.

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