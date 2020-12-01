01.12.2020, 15:54
В Германии машина въехала в пешеходную зону и насмерть сбила двух человек
Несколько человек получили ранения после того, как их сбил въехавший в пешеходную зону в германском городе Трир автомобиль, сообщает местная полиция.
Несколько человек получили ранения после того, как их сбил въехавший в пешеходную зону в германском городе Трир автомобиль, сообщает местная полиция.
Радио SWR со ссылкой на мэра Трира Вольфрама Лейбе сообщило, что, как минимум, двое пострадавших скончались, около десяти получили ранения, а водитель был задержан. Позднее информацию о гибели двух человек и задержании водителя подтвердила полиция.
Власти Трира и местная полиция посоветовали избегать места ЧП.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Когда менять моторное масло, чтобы не убить двигатель?
Ушел из жизни легендарный Диего Марадона: названа причина смерти
Бой Тайсона и Джонса закончился неожиданным результатом
Российский ученый рассказал, когда закончится эпидемия КОВИД