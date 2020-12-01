В Германии машина насмерть сбила несколько человек в пешеходной зоне
Несколько человек получили ранения после того, как их сбил въехавший в пешеходную зону в германском городе Трир автомобиль, сообщает местная полиция.
Несколько человек получили ранения после того, как их сбил въехавший в пешеходную зону в германском городе Трир автомобиль, сообщает местная полиция.
Радио SWR со ссылкой на мэра Трира Вольфрама Лейбе сообщило, что, как минимум, двое пострадавших скончались, около десяти получили ранения, а водитель был задержан. Позднее информацию о гибели двух человек и задержании водителя распространила полиция Трира, однако затем сообщение на странице управления в сети Twitter было исправлено. Согласно уточненной информации, погибло не двое, а ”несколько” человек.
Власти Трира и местная полиция посоветовали избегать места ЧП. В свою очередь полицейское управление федеральной земли Рейнланд-Пфальц, в которой расположен Трир, призвало ”не распространять домыслов” о случившемся.
О том, как именно машина оказалась в пешеходной зоне и кто был за рулем автомобиля, власти пока ничего не сообщают.
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