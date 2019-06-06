В Германии бывший медбрат получил пожизненный срок за 85 убийств

Земельный суд в Ольденбурге в четверг, 6 июня, признал бывшего медбрата Нильса Хёгеля (Niels Högel) виновным в убийстве 85 пациентов и приговорил его ко второму пожизненному заключению. Одновременно суд констатировал особую тяжесть вины 42-летнего Хёгеля, что исключает его досрочное освобождение после 15 лет тюрьмы. Кроме того, ему до конца жизни запрещено работать по профессии. В последнем слове бывший медработник принес извинения родственникам жертв, а также своим коллегам и близким.

Бывшего сотрудника двух клиник — в Ольденбурге и Дельменхорсте — изначально обвиняли в убийстве 100 пациентов в 2000-2005 годах. В 15 случаях смерти пациентов вина Хёгеля не была доказана. Защита заявляла о 55 убийствах и 14 попытках убийств.

Второй процесс по делу о массовом убийстве пациентов



Второй процесс по делу Хёгеля, ранее уже приговоренного к пожизненному сроку за убийство шести пациентов, начался в октябре прошлого года. Первое заседание по делу серийного убийцы — предположительно самого опасного в послевоенной истории Германии — началось с минуты молчания в память об умерших. Соистцами выступали 120 родственников жертв.

В первый же день Хёгель признал свою вину. Согласно обвинению, медбрат умышленно вводил находившимся в реанимации пациентам в возрасте от 34 до 96 лет приводящие к остановке сердца медикаменты, чтобы затем их реанимировать. Во многих случаях эти действия приводили к смерти больных. Следствие указывает на низменные мотивы действий Хёгеля — скуку и стремление добиться уважения коллег.