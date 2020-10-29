29.10.2020, 19:57
В Германии автомобиль въехал в группу прохожих. По меньшей мере один погибший
Автомобиль протаранил группу прохожих в немецком городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), в результате чего погиб один человек, а еще не менее троих получили тяжелые травмы. Об этом сообщает газета Bild.
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