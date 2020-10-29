29.10.2020, 19:57

В Германии автомобиль въехал в группу прохожих. По меньшей мере один погибший


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В Германии автомобиль въехал в группу прохожих. По меньшей мере один погибший
ZUMAPRESS.com

Автомобиль протаранил группу прохожих в немецком городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), в результате чего погиб один человек, а еще не менее троих получили тяжелые травмы. Об этом сообщает газета Bild.

По данным издания, транспортное средство съехало с дороги на тротуар и врезалось в находившихся там людей.

Пострадавшие были доставлены в больницу на спасательном вертолете.

Причина случившегося не приводится.

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