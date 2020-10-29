29.10.2020, 19:57
В Германии автомобиль въехал в группу прохожих. По меньшей мере один погибший(11)
Автомобиль протаранил группу прохожих в немецком городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), в результате чего погиб один человек, а еще не менее троих получили тяжелые травмы. Об этом сообщает газета Bild.
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Почему справлять нужду в придорожных кустах смертельно опасно