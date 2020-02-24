В ФРГ автомобиль въехал в участников карнавального шествия

В городе Фолькмарзене (земля Гессен) автомобиль въехал в участников карнавального шествия, ранены несколько человек. Об этом в понедельник, 24 февраля, сообщили в полиции Касселя.
"Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции", — указали в пресс-службе правоохранительных органов. На месте происшествия задействован большой полицейский контингент.
Как передает Frankfurter Rundschau, речь идет минимум о 15 раненых, среди них есть дети.
По словам одного из очевидцев, на толпу наехал серебристый Mercedes-Kombi. Инцидент произошел около 14.30 по местному времени. Машина проехала около 30 метров, прежде чем остановилась. По словам свидетелей, водитель после наезда продолжал давить на педаль газа.
В так называемый "бешеный понедельник" (Rosenmontag) в целом ряде федеральных земель Германии по традиции проходят праздничные шествия — главное и наиболее масштабное событие карнавала.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Сегодня в Америке русскую речь можно услышать везде
Уткин: "От всей души желаю "Спартаку" вылететь в первый дивизион"
Почему не стоит хранить яйца в дверце холодильника
Сборная звезд со скандалом обыграла сборную РФ в Кубке легенд