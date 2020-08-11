11.08.2020, 12:06
В Финляндию самолетом прибыло 24 зараженных коронавирусом
Ожидается, что министерство здравоохранения и социального обеспечения прокомментирует в понедельник данный случай, сообщает Yle.fi.
Ожидается, что министерство здравоохранения и социального обеспечения прокомментирует в понедельник данный случай, сообщает Yle.fi.
У нескольких людей, прилетевших в субботу в Турку из города Скопье, выявлен коронавирус, сообщает газета Турун Саномат.
По словам представителя городской администрации Турку, зараженных было 24 человека.
Всех пассажиров самолета, прилетевшего из столицы Северной Македонии, протестировали уже в аэропорту. На борту находилось 157 пассажиров.
Уже ранее сообщали о том, что страны Балканского полуострова являются одним из заграничных источников новых случаев заболеваний.
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