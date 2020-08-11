В Финляндию самолетом прибыло 24 зараженных коронавирусом

У нескольких людей, прилетевших в субботу в Турку из города Скопье, выявлен коронавирус, сообщает газета Турун Саномат.

По словам представителя городской администрации Турку, зараженных было 24 человека.

Всех пассажиров самолета, прилетевшего из столицы Северной Македонии, протестировали уже в аэропорту. На борту находилось 157 пассажиров.

Уже ранее сообщали о том, что страны Балканского полуострова являются одним из заграничных источников новых случаев заболеваний.