14.07.2020, 17:30
В Финляндии заключенный бежал, выдав себя за другого человека. Это первый побег в истории!(2)
Из тюрьмы Кюлмякоски, что в Пирканмаа, в понедельник произошел побег после того, как на свободу выпустили не того заключенного. Беглец использовал имя другого человека и внешне был похож на заключенного, который подлежал освобождению, сообщает Yle.
Почему ни в коем случае нельзя выбрасывать кожуру банана
"Пассажиры" в автомобиле Ефремова: наконец-то все прояснилось
Юристы рассказали о выплатах, положенных к юбилею свадьбы
Как в молодости выглядела самая титулованная герцогиня в мире?