14.07.2020, 17:30

В Финляндии заключенный бежал, выдав себя за другого человека. Это первый побег в истории!

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фотоFoto: Andres Putting

Из тюрьмы Кюлмякоски, что в Пирканмаа, в понедельник произошел побег после того, как на свободу выпустили не того заключенного. Беглец использовал имя другого человека и внешне был похож на заключенного, который подлежал освобождению, сообщает Yle.

В тюрьме подозревают, что речь идет о тщательно спланированном побеге.

Заключенный задержан. Как заявляют в тюрьме, он не представлял большой опасности для окружающих.

Это первый побег из тюрьмы Кюлмякоски, которая действует с 1993 года.

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