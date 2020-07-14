В Финляндии заключенный бежал, выдав себя за другого человека. Это первый побег в истории!

Yle EST 8

Иллюстративное фото Foto: Andres Putting

Из тюрьмы Кюлмякоски, что в Пирканмаа, в понедельник произошел побег после того, как на свободу выпустили не того заключенного. Беглец использовал имя другого человека и внешне был похож на заключенного, который подлежал освобождению, сообщает Yle.