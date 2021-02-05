В Финляндии зафиксировано более 200 случаев заражения новыми штаммами коронавируса
На данный момент в Финляндии зафиксировано более двухсот случаев заражения новыми штаммами коронавируса, пишет YLE.
На данный момент в Финляндии зафиксировано более двухсот случаев заражения новыми штаммами коронавируса, пишет YLE.
Выяснение генотипа занимает дополнительное время, поэтому полной уверенности в их количестве нет. Выявление штаммов важно, так как они более заразные, чем прежний вариант COVID-19. Это уже известно на примере британской мутации коронавируса. По данным последних исследований, британский штамм чаще вызывает осложнения.
В то же время южноафриканский и бразильский варианты пока еще плохо изучены.
Общее число заразившихся COVID-19 с момента начала эпидемии выросло почти до 47 тысяч человек.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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