В Финляндии зафиксирована первая побочная реакция на COVID-вакцину

В Агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Финляндии Fimea поступила первая заявка о побочной реакции на коронавакцину. Главврач Fimea Майя Кауконен потверждает, что заявление получено, но его содержание не разглашается в целях сохранения конфиденциальности.
- Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались, — говорит Кауконен.
В последние дни 2020 года прививки от коронавируса получили медработники пяти крупнейших медицинских округов в Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу, пишет Yle.
THL: о реакции на новую вакцину скорее сообщают
Главврач отделения вакцинации и борьбы с инфекционными заболеваниями в Ведомстве здравоохранения и социального развития THL Ханна Нохинек не удивлена появлению первой заявки о побочной реакции на прививку от коронавируса.
- В случае с новыми прививками порог заявления ниже и заявки приветствуются. Когда речь идет о вакцине, которая давно используется, заявления обычно касаются лишь серьезных последствий.
Как Fimea, так и THL пристально следят за поступающими уведомлениями о побочных эффектах и сообщают о них на своих интернет-страницах.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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