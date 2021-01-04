В Финляндии выявлено уже около десяти случаев заражения новой мутацией коронавируса

По данным Yle, в Финляндии выявлено уже около десяти новых случаев мутации коронавируса. Ранее было подтверждено три случая заражения новым штаммом, который считается на 70 % заразнее предыдущего. Двое заразившихся приехали из Британии, один — из ЮАР.

Премьер-министр Санна Марин (СДП) заявила в воскресенье о возможности ужесточения ограничений для того, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса. Премьер считает, что необходимо больше информации о том, как и среди каких групп населения распространяется новая мутация, чтобы внести изменения в карантинные ограничения.

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