В Финляндии выявлено уже около десяти случаев заражения новой мутацией коронавируса(17)
Премьер-министр Санна Марин допускает введение новых ограничений для предотвращения распространения нового штамма коронавируса.
Премьер-министр Санна Марин допускает введение новых ограничений для предотвращения распространения нового штамма коронавируса.
По данным Yle, в Финляндии выявлено уже около десяти новых случаев мутации коронавируса. Ранее было подтверждено три случая заражения новым штаммом, который считается на 70 % заразнее предыдущего. Двое заразившихся приехали из Британии, один — из ЮАР.
Премьер-министр Санна Марин (СДП) заявила в воскресенье о возможности ужесточения ограничений для того, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса. Премьер считает, что необходимо больше информации о том, как и среди каких групп населения распространяется новая мутация, чтобы внести изменения в карантинные ограничения.
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