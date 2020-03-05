В Финляндии выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ведомство здравоохранения и социального развития THL.

Три случая заболевания зафиксированы в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа HUS, один случай — в Пирканмаа (Тампере) и один случай — в Канта-Хяме (Лахти).

В столичном регионе инфицированные — женщина и двое мужчин трудоспособного возраста.

Женщина заразилась от человека, у которого ранее выявили коронавирус. Мужчины подхватили вирус в Северной Италии.

В сообщении HUS говорится, что у зараженных болезнь протекает в легкой форме. Они помещены под домашний карантин.

В Пирканмаа коронавирусом заразился 44-летний человек. Его состоянии оценивается как хорошее. Он находится на домашнем карантине. В его близком окружении в зоне риска оказались три человека.

В Канта-Хяме болезнь выявлена у ребенка, который вернулся из поездки в Северную Италию. Семья сама связалась с медиками после появления первых симптомов. Члены семьи по собственной инициативе остались дома — дети не пошли в школу.

В общей сложности в Финляндии зафиксировано 12 случаев заболевания коронавирусом.

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