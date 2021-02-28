В Финляндии вводятся более жесткие ограничения в связи с коронаэпидемией

Региональные управления органов государственной власти (AVI) приняли дополнительные меры в регионах, находящихся на этапах ускорения и распространения эпидемии.

Новые ограничения касаются, в частности, дистанционного обучения и отмены внешкольных занятий для детей старше 12 лет, а также закрытия частных и общественных помещений и запрета на собрания больше шести человек.

Ограничения будут в силе две недели, с 1 по 14 марта.

Региональные власти, однако, истолковали инструкции правительства по-разному, и, к примеру, в Пирканмаа старшеклассников оставили на очном обучении. Также в Хельсинки старшеклассники вернутся в классы на одну неделю после зимних каникул.

В регионе Уусимаа новые ограничения, касающиеся работы частных и публичных помещений, вводятся не повсеместно, а только в Хельсинки, Эспоо, Вантаа, Кауниайнен, Ярвенпяя, Керава, Киркконумми, Туусула и Сипоо. В этих городах будут закрыты, например, спортзалы и фитнес-клубы. Новое распоряжение, однако, не касается помещений, рассчитанных максимум на 10 человек.

Министерство социального обеспечения и здравоохранения раскритиковало решение AVI и потребовало закрыть помещения полностью.

Также AVI постановили, что все прибывающие в страну должны пройти коронатест.

В понедельник правительство совместно с президентом объявит о введении в стране режима чрезвычайного положения. При этом закон о чрезвычайном положении применяться не будет, а ужесточения будут введены на основании нового закона об инфекционных заболеваниях и статьи 23 Конституции.

На следующей неделе парламент рассмотрит законопроект, позволяющий закрыть рестораны на три недели во время объявленного правительством локдауна.

Министр юстиции Анна-Мая Хенрикссон (Шведская народная партия) в субботу подтвердила появившуюся в СМИ информацию о том, что в канцелярии Госсовета начата подготовка введения в стране комендантского часа.

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