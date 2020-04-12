В Финляндии всего 7% граждан злоупотребляют выпивкой на карантине

В то же время алкогольные привычки большей части опрошенных никак не изменились, а 15 процентов заявляют о том, что стали пить меньше.

Эксперты предупреждают, что излишнее употребление алкоголя может легко войти в привычку, чему способствует и удаленная работа, которая меньше контролируется.

Институт экономического развития в начале апреля опросил порядка 1400 человек об их употреблении спиртных напитков.

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