В Финляндии вновь выросло количество иностранных студентов
В этом году количество заявлений на поступление в Хельсинкский университет и Университет Восточной Финляндии превысило число желающих учиться до введения платы, сообщает Yle.
В этом году количество заявлений на поступление в Хельсинкский университет и Университет Восточной Финляндии превысило число желающих учиться до введения платы, сообщает Yle.
Иностранные студенты снова охотно едут в Финляндию.
Число студентов из-за рубежа временно снизилось по причине введения финскими вузами платы за обучение для студентов, приехавших из стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону. Особенно это сказалось на числе абитуриентов 2 года назад, когда количество иностранных студентов уменьшилось примерно на тысячу.
В этом году количество заявлений на поступление в Хельсинкский университет и Университет Восточной Финляндии даже превысило число желающих учиться до введения платы.
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