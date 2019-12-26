В Финляндии вновь выросло количество иностранных студентов

Иностранные студенты снова охотно едут в Финляндию.

Число студентов из-за рубежа временно снизилось по причине введения финскими вузами платы за обучение для студентов, приехавших из стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону. Особенно это сказалось на числе абитуриентов 2 года назад, когда количество иностранных студентов уменьшилось примерно на тысячу.

В этом году количество заявлений на поступление в Хельсинкский университет и Университет Восточной Финляндии даже превысило число желающих учиться до введения платы.