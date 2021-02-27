В Финляндии ведется подготовка введения комендантского часа

По ее словам, речь идет о мере предосторожности в том случае, если принятые ограничения не уменьшат число заражений коронавирусом, передает YLE.

Комендантский час означает запрет на нахождение на улице и в общественных местах в определенное время суток. По словам Хенрикссон, командантский час могут ввести в определенных местах или в определенное время. В то же время она надеется, что дело не дойдет до этого.

В понедельник правительство совместно с президентом Саули Ниинистё объявят о введении в стране режима чрезвычайного положения. Об этом вчера в Твиттере сообщила премьер-министр Санна Марин. Ранее на этой неделе правительство объявило о трехнедельном локдауне в марте.

Не все региональные власти четко следуют инструкциям правительства

Хенрикссон признала, что правительству, возможно, придется применить закон о режиме чрезвычайного положения, если региональные власти не будут следовать инструкциям по введению коронаограничений.

По ее словам, региональные управления органов государственной власти по-разному истолковали инструкции правительства.

Например, в соответствии решением органов Южной Финляндии в регионе не будут закрываться все помещения для занятий спортом. В регионе Пирканмаа старшеклассников и учащихся гимназий и профучилищ не намерены перевести на дистанционное обучение, а в регионе Северная Похьянмаа не видят потребности для дополнительных ограничений.