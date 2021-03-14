В Финляндии, в 50 км от Хельсинки, произошел разлив нефти

В Порвоо, в порту Килпилахти, произошел разлив нефти. Информации о его размерах и точном месте утечки пока нет, сообщает Yle.fi.
Служба спасения совместно с береговой охраной пытаются установить источник загрязнения. Для ограничения распространения нефти в море вокруг стоящего в порту танкера были установлены заградительные боны.
Информации о размерах разлива нефти, а также точном месте утечки пока нет. Как сообщает служба спасения, нефть сконцентрирована вокруг танкера, поэтому в первую очередь исследуют его.
В районе порта Килпилахти сосредоточена нефтеперерабатывающая и химическая промышленность.
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